Около 260 тысяч жителей Токио пешком по рельсам добирались до работы

Тысячи пассажиров оказались заблокированными в трех поездах в центре города. К этому часу движение составов восстановлено.
А возле Черничей в Петриковском районе и вовсе преодолела ее.
Документ рассчитан на долгосрочную перспективу.
В этой семье к пристальному внимаю камер уже привыкли. Для Беларуси это уникальный случай — третий за последние 50 лет.
24 сентября 2026 15:14
24 сентября 2026 14:53
24 сентября 2026 14:05
24 сентября 2026 14:04
24 сентября 2026 14:03
24 сентября 2026 13:57
24 сентября 2026 13:55
24 сентября 2026 13:53