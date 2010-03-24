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Около 260 тысяч жителей Токио пешком по рельсам добирались до работы

24 марта 2010 08:57
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Короткое замыкание привело к остановке наземных электричек.

Тысячи пассажиров оказались заблокированными в трех поездах в центре города. К этому часу движение составов восстановлено.

# общество # происшествия

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