Около 2500 аварий произошло на дорогах Беларуси за неделю

Новости Беларуси. Порядка 2 500 аварий произошло на дорогах Беларуси за текущую неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За семь минувших дней три циклона оставили труднопреодолимый след на территории страны. Накануне на некоторых магистралях ситуация была и вовсе критической. Сейчас последствия стихии ликвидируются. Дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме.