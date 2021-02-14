Около 2500 аварий произошло на дорогах Беларуси за неделю

Новости Беларуси. Порядка 2 500 аварий произошло на дорогах Беларуси за текущую неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Порядка 2 500 аварий произошло на дорогах Беларуси за текущую неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За семь минувших дней три циклона оставили труднопреодолимый след на территории страны. Накануне на некоторых магистралях ситуация была и вовсе критической. Сейчас последствия стихии ликвидируются. Дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме.
В стороне не остаются сотрудники ГАИ и МЧС. Из снежных заносов за сутки ими вызволены 255 автомобилей – большинство в Могилевской области. 14 февраля в Беларуси вновь порывистый ветер и кратковременный снег с метелью.