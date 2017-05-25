Около 200 мастеров в искрометном конкурсе: в Минске определяют лучшего сварщика

Новости Беларуси. Около 200 мастеров на одной площадке. Искрометный конкурс определит, кто из белорусских сварщиков лучше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в 13-й раз соревнования украшают белорусский промышленный форум. На этот раз будут определены лидеры в трех номинациях. Это лучшая ручная работа, механизированная и аргонная сварка. Суть задания: скрепить металлические пластины, причем так, чтобы и шва не осталось. Счет в деле идет на секунды. И скорость, говорят специалисты, не важнее качества.