Около 200 мастеров в искрометном конкурсе: в Минске определяют лучшего сварщика
Новости Беларуси. Около 200 мастеров на одной площадке. Искрометный конкурс определит, кто из белорусских сварщиков лучше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже в 13-й раз соревнования украшают белорусский промышленный форум. На этот раз будут определены лидеры в трех номинациях. Это лучшая ручная работа, механизированная и аргонная сварка. Суть задания: скрепить металлические пластины, причем так, чтобы и шва не осталось. Счет в деле идет на секунды. И скорость, говорят специалисты, не важнее качества.
Александр Ларченко, электросварщик 5-го разряда:
Сварка, в принципе, применяется везде: в строительстве домов, мостов. Она всевозможна. И в машиностроении, и в вагоностроении.
Дмитрий Бурец, электросварщик:
Сварщик везде востребован, в любой организации сварщик нужен. Мне нравится. Решил с детства так. И я не планирую менять свою работу, буду оставаться сварщиком до последнего.
Такой конкурс – отличный способ повысить квалификацию для специалистов. Лучшим сварщиком Беларуси станет тот, кто наберет наибольшее количество баллов.