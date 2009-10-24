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Около 200 белорусов узнали о судьбе своих погибших на войне родственников

24 октября 2009 14:37
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Сегодня сотрудники белорусского комитета Государственной безопасности передали информацию о дате смерти и местах захоронения этих людей их родным и близким.

Все найденные – советские солдаты, которые считались пропавшими без вести. На самом деле они погибли в фашистском плену. Сведения о судьбе этих людей специалисты искали в белорусских и немецких архивах. Списки уже опубликованы в белорусских газетах. 

– Работа будет продолжаться. И не только с властями и сотрудниками Германии, их историческими мемориалами, – отметил председатель Комитета государственности безопасности Беларуси Вадим Зайцев. – Достигнута договоренность с коллегами из Италии. Ожидается, что в ближайший визит высоких гостей, мы сможем передать архивные материалы, где и когда были захоронены их итальянские граждане.

# общество

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