Около 1000 новобранцев стали полноправными десантниками

Прыжки с парашютом, стрельба и даже обкатка танками. Двое суток напряженных и изнурительных испытаний за право носить голубой берет.

В Вооруженных Силах эта традиция существует десятки лет. Но официальный статус она получила лишь в прошлом году. Теперь после начальной военной подготовки каждый десантник должен доказать, что он, действительно, способен служить в элитных войсках. Первое испытание - прыжок с парашютом.

Несколько минут свободного полета – сменяют вполне земные заботы. Для человека невоенного это - обычная яма. А на самом деле – окоп для стрельбы лежа. И подготовить его куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Замаскировать нужно не только окоп, но и самого себя. Получается пока не у всех. Но помочь молодежи в сложной ситуации готовы более опытные сослуживцы.

Испытания заканчиваются комплексной тренировкой. Нужно быстро и незаметно занять позиции, а потом отразить атаку противника. Обстановка максимально боевая. Несколько солдат даже получили условные ранения.

По итогам экзаменов голубые береты надели более 400 десантников. Лишь несколько солдат по объективным причинам не смогли пройти испытания. Свое право служить в элитных войсках они будут отстаивать через две недели.



