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Около 100 воздушных змеев собрал в Бресте фестиваль «Мирное небо Победы»

07 мая 2017 10:22
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Новости Беларуси. В Бресте запустили около сотни воздушных змеев. Фестиваль «Мирное небо Победы» объединил как обладателей готовых конструкций, так и тех, кто смастерил их собственными руками. Плоские и коробчатые, с яркими спецэффектами – лучшие творения выбирали в нескольких номинациях.

Около 100 воздушных змеев собрал в Бресте фестиваль «Мирное небо Победы»-1

Запустить воздушного змея смогли и многочисленные зрители. Один из самых красочных фестивалей Бреста собрал моделистов-любителей в 31-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 100 воздушных змеев собрал в Бресте фестиваль «Мирное небо Победы»-4

Несмотря на то, что ветер был едва ощутимым, в воздух поднялись практически все самодельные змеи. Некоторые даже на высоту птичьего полета.

# общество # Фестиваль

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