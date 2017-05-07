Около 100 воздушных змеев собрал в Бресте фестиваль «Мирное небо Победы»
Новости Беларуси. В Бресте запустили около сотни воздушных змеев. Фестиваль «Мирное небо Победы» объединил как обладателей готовых конструкций, так и тех, кто смастерил их собственными руками. Плоские и коробчатые, с яркими спецэффектами – лучшие творения выбирали в нескольких номинациях.
Запустить воздушного змея смогли и многочисленные зрители. Один из самых красочных фестивалей Бреста собрал моделистов-любителей в 31-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на то, что ветер был едва ощутимым, в воздух поднялись практически все самодельные змеи. Некоторые даже на высоту птичьего полета.