Около 100 воздушных змеев собрал в Бресте фестиваль «Мирное небо Победы»

Новости Беларуси. В Бресте запустили около сотни воздушных змеев. Фестиваль «Мирное небо Победы» объединил как обладателей готовых конструкций, так и тех, кто смастерил их собственными руками. Плоские и коробчатые, с яркими спецэффектами – лучшие творения выбирали в нескольких номинациях.

Запустить воздушного змея смогли и многочисленные зрители. Один из самых красочных фестивалей Бреста собрал моделистов-любителей в 31-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.