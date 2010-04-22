Около 100 работодателей примут участие в общегородской ярмарке вакансий

Минские предприятия решили больше не ждать у моря погоды, а самим проинвестировать рынок труда.

Минчане смогут увидеть реальную картину на трудовом рынке и без посредников устроить свою занятость. Примечательно, что помимо качества на ярмарке заметно и количество — почти 2,5 тысячи вакансий. Неплохой задел, если учесть, что в 2010 в столице планируется трудоустроить более 8 тыс. безработных.

Анатолий Ражанец, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

По статистике, по результатам проведения ярмарки более тысячи человек трудоустраиваются по вакансиям, которые были предложены. Где-то 2,2 вакансии у нас имеется на одного безработного.