Прямой эфир

Около 100 работодателей примут участие в общегородской ярмарке вакансий

22 апреля 2010 06:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Минские предприятия решили больше не ждать у моря погоды, а самим проинвестировать рынок труда.

Минчане смогут увидеть реальную картину на трудовом рынке и без посредников устроить свою занятость. Примечательно, что помимо качества на ярмарке заметно и количество — почти 2,5 тысячи вакансий. Неплохой задел, если учесть, что в 2010 в столице планируется трудоустроить более 8 тыс. безработных.

Анатолий Ражанец, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
По статистике, по результатам проведения ярмарки более тысячи человек трудоустраиваются по вакансиям, которые были предложены. Где-то 2,2 вакансии у нас имеется на одного безработного.

# общество # Образование

Другие новости рубрики

Все новости
22 апреля 2010 06:19

Лучший белорусский сайт будет отмечен премией «TIBO-2010»

22 апреля 2010 06:18

В Беларуси начинаются трехдневные торжества по случаю 75-летия со дня рождения Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси

21 апреля 2010 18:24

Ситуация в Кыргызстане: пожар, пожирающий кыргызское общество изнутри