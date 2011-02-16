Около 100 миллиардов рублей поступило в бюджет по итогам прошлого года в ходе финансовых проверок

Возбуждено свыше сотни уголовных дел. Такие данные привел Комитет госконтроля.

В числе популярных сфер у правонарушителей — незаконная предпринимательская деятельность. Так, к примеру, нелегально перемещая легковые машины через таможенную территорию страны, гражданин Несвижского района причинил ущерб государству на сумму в полмиллиарда рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В ближайшее время Департамент финансовых расследований продолжит контролировать бюджетную сферу с целью пресечения лжепредпринимательства.

Григорий Веремко, директор Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Мы полностью отошли в этом году от плановых проверок и на работаем исключительно путем проведения внепланового мониторинга. Одна из ключевых задач сегодня — это профилактика. В целях недопущения правонарушений и нахождения консенсуса с бизнес-сообществом и тесного контакта с ними.