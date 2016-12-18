Прямой эфир

Около 100 любителей экстрима приехали на чемпионат Беларуси по зимнему плаванию в Минск

18 декабря 2016 10:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ледяной экстрим. В Минске проходит чемпионат Беларуси по зимнему плаванию. Соревнования собрали в столице около сотни любителей острых ощущений. За первые места на пьедестале участники, среди которых как моржи со стажем, так и новички, борются уже второй день. В программе воскресных заплывов – преодоление дистанций от 25 до 100 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые смелые уже проверили свои силы. Медицинская помощь храбрецам не понадобилась, а вот полевая баня и горячий чай после зимнего состязания пришлись очень кстати.

Сергей Белабровик, участник чемпионата Беларуси по зимнему плаванию:
Участвую раз шестой в этих соревнованиях. Ощущения непередаваемые. Это надо самому испробовать, чтобы понять, что это такое на самом деле. Ни разу не заболел.

Виктор Синкевич, участник чемпионата Беларуси по зимнему плаванию:
Забыл дорогу в аптеку, всем советую. Здорово, адреналин.

Сергей Соловьев, участник чемпионата Беларуси по зимнему плаванию:
Участвую, получаю столько энергии, задор, совершенно не чувствую свой возраст.

Эллина Пильщикова, участник чемпионата Беларуси по зимнему плаванию:
Самое страшное – когда заходишь воду – тебе холодно. А потом забываешь, плывешь. Главное доплыть.

# общество # Плавание

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы выбирают отечественные продукты: рождественская ярмарка продолжит работу 18 декабря
17 декабря 2016 18:01

Белорусы выбирают отечественные продукты: рождественская ярмарка продолжит работу 18 декабря

Вифлеемский огонь привезли из Киева в Минск
17 декабря 2016 17:41

Вифлеемский огонь привезли из Киева в Минск

Новогодняя сказка в безвизовой зоне Беларуси: на Августовском канале открылась резиденция Деда Мороза
17 декабря 2016 16:50

Новогодняя сказка в безвизовой зоне Беларуси: на Августовском канале открылась резиденция Деда Мороза