Около 100 любителей экстрима приехали на чемпионат Беларуси по зимнему плаванию в Минск

Новости Беларуси. Ледяной экстрим. В Минске проходит чемпионат Беларуси по зимнему плаванию. Соревнования собрали в столице около сотни любителей острых ощущений. За первые места на пьедестале участники, среди которых как моржи со стажем, так и новички, борются уже второй день. В программе воскресных заплывов – преодоление дистанций от 25 до 100 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые смелые уже проверили свои силы. Медицинская помощь храбрецам не понадобилась, а вот полевая баня и горячий чай после зимнего состязания пришлись очень кстати.

Сергей Белабровик, участник чемпионата Беларуси по зимнему плаванию:

Участвую раз шестой в этих соревнованиях. Ощущения непередаваемые. Это надо самому испробовать, чтобы понять, что это такое на самом деле. Ни разу не заболел.

Виктор Синкевич, участник чемпионата Беларуси по зимнему плаванию:

Забыл дорогу в аптеку, всем советую. Здорово, адреналин.

Сергей Соловьев, участник чемпионата Беларуси по зимнему плаванию:

Участвую, получаю столько энергии, задор, совершенно не чувствую свой возраст.

Эллина Пильщикова, участник чемпионата Беларуси по зимнему плаванию:

Самое страшное – когда заходишь воду – тебе холодно. А потом забываешь, плывешь. Главное доплыть.