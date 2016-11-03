Около 10 тысяч детей Минской области отдохнут в школьных лагерях на осенних каникулах

Новости Беларуси. Большая перемена на пользу. Около 10 тысяч детей Минской области отдохнут в школьных лагерях во время осенних каникул. Занятия по интересам, спортивные секции, тематические мероприятия – не полный список того, что ученикам предлагают сегодня учреждения образования.

Например, Заславская 1-я школа на время каникул превратилась в настоящую тренировочную базу.

В местный тренажерный зал приходят заниматься юные спортсмены и любители здорового образа жизни со всего города.

Не оставляют возможности подтянуть свою физическую форму и малыши. Помимо спортивных баталий, все желающие могут попробовать себя и в других видах полезного отдыха, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Рапацевич, тренер по гребле на байдарках:

В зимний период мы занимаемся для поддержания и набора физической силы. Летом мы ходим на воду. Интерес у детей есть. Наверно, из-за того, что есть результат в гребле. У нас есть замечательные спортсмены, на которых они равняются и хотят достичь таких же высот.

Александр Имбро, ученик Заславской гимназии:

Я люблю сюда ходить, потому что здесь всегда поддержат, помогут. Я хочу стать спортсменом.

Елена Руденя, заместитель директора по воспитательной работе Заславской средней школы № 1:

Жизнь в школе не останавливается ни на минуту.

В этом году на осенних каникулах у нас работает школьный оздоровительный лагерь, 10 объединений по интересам. Разновозрастные дети приходят. Поэтому, я думаю, если в выходные дети в школе, значит, им интересно. Они приходят сюда с удовольствием.