Охрану Сочи усилят за месяц до Олимпиады

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об усилении мер безопасности в Сочи на период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. Как сообщается на официальном сайте президента, особый режим будет введен с 7 января по 16 апреля 2014 года.

Медведев также распорядился создать оперативный штаб по обеспечению безопасности, который начнет работу с 1 января 2012 года. Штаб займется координацией деятельности органов власти и организаторов Олимпиады.

Напомним, XXII зимние Олимпийские игры пройдут с 7 по 23 февраля, XI зимние Паралимпийские игры – c 7 по 16 марта 2014 года. Таким образом, усиленные меры безопасности в Сочи введут за месяц до начала Игр и не будут отменять еще месяц после их завершения.

Как заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак, курирующий подготовку к Олимпиаде, в Сочи «не планируется никаких экстраординарных мер, которые создадут дополнительные неудобства участникам и гостям Олимпиады». Козак отметил, что все страны, проводящие подобные массовые мероприятия, сталкиваются с одинаковыми угрозами безопасности, сообщает Lenta.ru.