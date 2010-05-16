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Охрану Сочи усилят за месяц до Олимпиады

16 мая 2010 12:43
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Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об усилении мер безопасности в Сочи на период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. Как сообщается на официальном сайте президента, особый режим будет введен с 7 января по 16 апреля 2014 года.

Медведев также распорядился создать оперативный штаб по обеспечению безопасности, который начнет работу с 1 января 2012 года. Штаб займется координацией деятельности органов власти и организаторов Олимпиады.

Напомним, XXII зимние Олимпийские игры пройдут с 7 по 23 февраля, XI зимние Паралимпийские игры – c 7 по 16 марта 2014 года. Таким образом, усиленные меры безопасности в Сочи введут за месяц до начала Игр и не будут отменять еще месяц после их завершения.

Как заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак, курирующий подготовку к Олимпиаде, в Сочи «не планируется никаких экстраординарных мер, которые создадут дополнительные неудобства участникам и гостям Олимпиады». Козак отметил, что все страны, проводящие подобные массовые мероприятия, сталкиваются с одинаковыми угрозами безопасности, сообщает Lenta.ru.

# общество

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