«Охрана порядка круглосуточно». В УВД рассказали, как обеспечивают безопасность на «Славянском базаре»

«За безопасность вместе!». Именно так называется акция, которая в эти дни проходит в Витебске. Об этом и не только поговорили с нашими гостями.

Дмитрий Зятев, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома:

«Славянский базар» уже традиционно пользуется популярностью не только у жителей республики, но и у гостей из различных иностранных государств. В этом году планируют посетить около 10 тысяч гостей из различных стран. Это порядка 70 иностранных государств.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Какая-то работа предварительно проводилась перед тем, как начинать встречать гостей?

Дмитрий Зятев:

Конечно, традиционные мероприятия фестиваля «Славянский базар в Витебске» пройдут на 24 объектах. Традиционно наиболее значимыми из них является Летний амфитеатр и концертный зал «Витебск». Но вместе с тем в этом году будет задействоваться новая концертная площадка – Центральный спортивный комплекс. Традиционно на помощь правоохранителям Витебской области в охране общественного порядка приходят коллеги из других регионов республики. Они будут нести службу, так же, как и мы, на контрольно-пропускных пунктах и патрулируют центральные улицы городов возле концертных площадок.

Личный состав органов внутренних дел Витебского гарнизона и также коллеги уже переведены на усиленный вариант несения службы, что позволит значительно увеличить плотность снарядов на улицах нашего города. Охрана общественного порядка будет осуществляться в круглосуточном режиме, как в местах проживания участников фестиваля, гостей города, также и в пунктах общественного питания, местах проведения вечеров отдыха и различных банкетов.