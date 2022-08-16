Охрана объектов и обеспечение общественного порядка. Проверка органов управления теробороны продолжается в Минске

Новости Беларуси. Охрана стратегических объектов и обеспечение общественного порядка. В Минске продолжается проверка органов управления территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом поставлена задача по формированию подразделений в трех районах столицы – Советском, Первомайском и Центральном. В строй встанут более 300 военнообязанных. Уже начал прибывать основной состав запасников. В ходе тренировки военнослужащие территориальных войск восстановят навыки по военно-учетным специальностям и овладеют новыми тактическими приемами.

Владимир Навиткевич, командир батальона территориальной обороны:

Воспринял это как обязанность каждого настоящего мужчины, воспринял, честно скажу, с гордостью, потому что я человек военный, и мне очень приятно в 57 лет опять надеть форму и выполнять поставленную задачу.

Сергей Ковш, военный комиссар Центрального района Минска:

На данном этапе мы осуществляем формирование штаба района территориальной обороны и отдельного стрелкового батальона. Уже пришли в штаб района офицеры и личный состав подразделений. После приема подразделений будут осуществляться плановые мероприятия по слаживанию подразделения, приведение личного состава к присяге.