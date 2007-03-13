Охотники и рыболовы готовят снасти к весеннему сезону

Индустрию рыболовных и охотничьих товаров и услуг представят на ярмарке "Охота и рыболовство. Весна-2007".Предприятия из семи стран Европы представят самые современные снасти и оборудование, охотничье оружие и боеприпасы, снаряжение для подводной охоты, маломерные суда, туристические товары, новейшие природосберегающие технологии, а также рыболовные и охотничьи туры. Выставка будет интересна как для любителей, так и для профессионалов. Во время ее работы пройдет несколько конкурсов - лучших новинок рыболовных снастей, фотоконкурс "Рыболовный трофей" и конкурс "Белорусские рыболовные самодельные снасти". Особенностью предстоящей экспозиции станет салон охотничьих трофеев, организаторами которого являются Минлесхоз и Белорусское общество охотников и рыболовов.