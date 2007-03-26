Охота на семена стартовала!

Теплая ранняя весна раньше времени открыла сезон и для дачников. В магазинах, где продают семена - ажиотаж.

Более двух десятков специализированных столичных магазинов с трудом справляются с тем наплывом покупателей, которые перед началом дачного сезона решили приобрести семена для своих соток. Ассортимент разнообразен: свыше 400 сортов и гибридов овощных культур, 90 видов цветов, все виды производимых в республике грунтов и минеральных удобрений. Наиболее популярным культурам - отдельный стенд. Например, семена помидорчиков и хрустящих огурчиков можно выбрать из 20-30 сортов, приняв во внимание сроки созревания и урожайность.

Продавцы отмечают: в покупательских корзинах все чаще оказываются семена и клубни отечественного производителя. Объяснение тому простое:

"Белорусские сорта выведены в условиях Беларуси, соответственно и лучше приспособлены к климатическим и почвенным условиям республики. Кроме того, белорусские культуры лучше отражают вкусовые пристрастия белорусов", - отметил заместитель генерального директора по научной работе РУП "НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству" Иван Колядко.



Спрос на белорусские семена в эти дни действительно небывалый. Только за прошлую неделю было реализовано свыше 100 тонн картофеля. Каждый год ассортимент сортов "второго хлеба" белорусов обновляется на треть, в рядах томатов и огурцов прибавляется по 5-6 видов.

Все новые сорта отличаются высокой продуктивностью, скороспелостью и длительными сроками хранения. К достижениям этого сезона можно отнести ананасный кабачок, который, пройдя процесс консервации, приобретет отчетливый вкус экзотического фрукта. Новый же вид насыщенной кератином тыквы с мягкой кожурой селекционеры намерены предложить предприятиям в качестве более витаминизированной и полезной замены кабачка при производстве детского питания.

"Кроме селекции мы проводим и адаптацию экзотических овощей и культур. Так были адаптированы заменители кофе, шпинат, базилик и эхинацея", - сказал заместитель генерального директора по научной работе РУП "НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству" Николай Куприенко.

Когда-то и идея выращивать томаты в условиях нашего климата казалась едва ли не утопией, сейчас вполне реально привить на белорусской почве гораздо более экзотические виды овощей и фруктов. Селекционеры уверяют: каждому дачнику под силу вырастить на своих сотках и заменитель кофе и эхинацею, дело за малым - запастись терпением и приобрести непременно качественные семена.