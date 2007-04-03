Охота на браконьеров продолжается

Соблюдение правил охоты и рыбной ловли - на контроле правоохранителей и инспекции охраны животного и растительного мира.С 1 апреля эти ведомства организуют совместные рейды, по выявлению браконьеров. Кроме того, милицейские подразделения будут отслеживать автотранспорт, находящийся вблизи водоемов и зон отдыха. Особое внимание - незаконной торговле рыбой на дорогах и рынках. Только в прошлом году органы внутренних дел провели более 3 тысяч подобных рейдов, за незаконную охоту и добычу рыбы возбуждено 360 уголовных дел.