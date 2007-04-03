Прямой эфир

Охота на браконьеров продолжается

03 апреля 2007 10:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Соблюдение правил охоты и рыбной ловли - на контроле правоохранителей и инспекции охраны животного и растительного мира.С 1 апреля эти ведомства организуют совместные рейды, по выявлению браконьеров. Кроме того, милицейские подразделения будут отслеживать автотранспорт, находящийся вблизи водоемов и зон отдыха. Особое внимание - незаконной торговле рыбой на дорогах и рынках. Только в прошлом году органы внутренних дел провели более 3 тысяч подобных рейдов, за незаконную охоту и добычу рыбы возбуждено 360 уголовных дел.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
03 апреля 2007 10:47

Терпению малых рек тоже приходит конец

03 апреля 2007 10:45

Государство ликвидирует барьеры между сильными и слабыми

03 апреля 2007 10:44

СНГ объединяет усилия в разработке новых трудовых программ