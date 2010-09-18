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Ограничение движения транспорта на улице Петруся Бровки

18 сентября 2010 13:50
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В выходные будет ограничено движение транспорта по улице Петруся Бровки на участке от проспекта Независимости до улицы Платонова. С 23.00 18 сентября до 5.00 20 сентября.
# общество

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