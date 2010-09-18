Ограничение движения транспорта на улице Петруся Бровки

Ребята побывали в белорусском музее, где познакомились с бытом предков и смогли перевоплотиться в сказочных героев.
Минские власти намерены ввести ограничения на содержание опасных видов животных. Пока речь идёт о квартирах многоэтажных домов. Под табу могут подпасть экзотические животные, в том числе ядовитые змеи и крокодилы, а также собаки бойцовских пород. Однако, многие любители живой экзотики уверяют, что их питомцы вовсе не опасны.
А вместе с ней и восстановить документы, если требуется. Помогут им и в поиске работы. Поставить на гражданский учёт тех, кто пока остаётся в стороне от общества, решили в Правительстве.
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