Ограничение движения транспорта на улице Петруся Бровки

В Беларуси все лица без определенного места жительства смогут получить регистрацию

А вместе с ней и восстановить документы, если требуется. Помогут им и в поиске работы. Поставить на гражданский учёт тех, кто пока остаётся в стороне от общества, решили в Правительстве.