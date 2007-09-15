Огонь, вода и медные каски

Более 100 курсантов Командно-инженерного института 15 сентября дали клятву на верность Родине.

Национальная библиотека сегодня стала объектом пристального внимания спасателей. Более 100 курсантов командно - инженерного института прибыли к стенам "храма наук", чтобы дать клятву на верность Родине. Конкурс в это учебное заведение один из самых высоких в республике, поэтому ритуал проходит в особо торжественной атмосфере.

Ряды спасателей пополняются новыми огнеборцами. Правда, пока они будут изучать теорию - практика впереди. Куют кадры для министерства по чрезвычайным ситуациям в Командно - инженерном институте столицы. За 15 лет более 1000 выпускников связали свою жизнь с благородной профессией.

Традиции здесь чтут - новоявленные спасатели проходят обязательный обряд освещения принявших присягу. По окончании основной программы курсантов ожидает концерт и краткосрочное увольнение.

