Огненная командировка в Рязанскую область для белорусских спасателей окончена

Накануне вечером сводный отряд МЧС полностью завершил свою работу в этом регионе. В настоящее время ситуация с пожарами в России стабилизируется.

Боевое дежурство для этих машин и их экипажей в рязанских лесах окончено. Когда 11 дней назад белорусские спасатели прибыли сюда, на небольшой площади в районном центре Спас-Клепики висели густая пелена дыма, видимость была не более нескольких десятков метров. Казалось, огонь был повсюду.

Сегодня же местные жители говорят: Спас-Клепики спасли белорусы. За десять дней нашими подразделениями потушено свыше 170 очагов пожаров, спасено 8 населённых пунктов, из огненного плена освобождён целый отряд российских лесников. Губернатор Рязанской области Олег Ковалёв высоко оценил работу белорусских спасателей. Помимо благодарности, все 143 бойца награждены медалями МЧС России «За содружество во имя спасения».

Олег Ковалёв, губернатор Рязанской области (Россия):

Не в обиду другим государствам, которые нам помогли — спасибо им за это, лучшими были белорусы и азербайджанские экипажи вертолётов. Работали по первому зову, шли в самые трудные места и очень профессионально выполняли свой долг, делали то, что они умеют. А умеют они это хорошо.

Семён Сак, заместитель командира сводного отряда МЧС Республики Беларусь:

Самая главная оценка — это оценка людей. Нас из тех деревень, которые мы защищали, люди провожали со слезами на глазах пытались удержать, просили остаться ещё. Люди оценили наш труд по достоинству, о чём свидетельствует данная награда.

Однако, самые дорогие награды, которые увезут бойцы на Родину, это не официальные грамоты, а слова и благодарные взгляды местных жителей.

Юлия Балаева, жительница города Спас-Клепики (Россия):

Спасибо белорусским пожарным: до Спас-Клепиков не дошёл огонь. Слава Богу, ещё отстояли некоторые деревни.

Уже завтра в пять часов утра колонна из 25 автомашин в сопровождении российской Госавтоинспекции выдвинется на Родину. Огненная командировка для белорусских спасателей окончена.