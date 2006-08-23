Огнедышащие драконы взлетели в небо. Над Колумбией

В Колумбии прошли соревнования по запуску бумажных змеев. В небе Вилла де Лейла зрители наблюдали сотни полотен самых причудливых форм.

Небольшой город в сердце колумбийской пустыни - ежегодное место сбора опытных пилотов, участников соревнований. Для одних это просто забавное времяпровождение, для других - целая жизнь.

Однако, безобидные на первый взгляд драконы, могут извергать огонь подобно своим сказочным собратьям. Воздушные змеи - хорошие проводники электричества и могут быть опасны. К тому же сильные порывы ветра могут унести не только дракона, но и сбить с ног его создателя.

К празднику готовятся заблаговременно не только участники, но и сами зрители. Каждый самостоятельно планирует и собирает своего змея. Взрослые и дети полны азарта. Ведь, по окончании официальной части соревнований, и они смогут запустить в небо свое творение.