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Огнедышащие драконы взлетели в небо. Над Колумбией

23 августа 2006 12:06
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В Колумбии прошли соревнования по запуску бумажных змеев. В небе Вилла де Лейла зрители наблюдали сотни полотен самых причудливых форм.

Небольшой город в сердце колумбийской пустыни - ежегодное место сбора опытных пилотов, участников соревнований. Для одних это просто забавное времяпровождение, для других - целая жизнь. 

Однако, безобидные на первый взгляд драконы, могут извергать огонь подобно своим сказочным собратьям. Воздушные змеи - хорошие проводники электричества и  могут быть опасны. К тому же сильные порывы ветра могут унести не только дракона, но и сбить с ног его создателя.

К празднику готовятся заблаговременно не только участники, но и сами зрители.  Каждый самостоятельно планирует и собирает своего змея. Взрослые и дети полны азарта. Ведь, по окончании официальной части соревнований, и они смогут запустить  в небо свое творение.

# общество

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