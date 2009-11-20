Оформление авто в «Козловичах-2» - 15 минут

Совместный с Евросоюзом проект решил проблему транзитных пробок на белорусско-польской границе, длина которых порой достигала десяти километров.

На белорусско-польской границе открылся крупнейший таможенный терминал Козловичи-2. C появлением нового терминала «Козловичи-2» на оформление авто потребуется всего 15 минут.

Все, как говорится, не отходя от кассы: банк, страховые компании, - весь комплекс логистических услуг в одном зале. На мониторе — фиксируется очередь. В итоге — 4 тысячи машин в день. Быстро оформить все необходимые документы помогут сотрудники терминала: сейчас их — в два раза больше.

«Вторые Козловичи» уже работают около 10 дней. Пункт пропуска расположен на одной из самых оживленных трасс: Москва-Берлин-Париж. Это событие имеет стратегическое значение и для Союза Беларуси и России.

Для белорусско-российских отношений имеет большое значение и еще одно событие. Накануне в Беловежской пуще главы таможенных ведомств Союзного государства обсудили вопрос будущего Таможенного союза. Оформлять временный ввоз транспортных средств в Российскую федерацию не понадобится вовсе: с 1 июля 2010 года эта процедура на российско-белорусской границе отменяется.