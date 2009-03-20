Оформить груз на белорусско-польской границе можно за пять минут?

Ускорить процесс пересечения границы позволит система электронного декларирования товаров.

Сроки оформления грузов на белорусско-польской границе могут сократиться до пяти минут уже в этом году. Об этом сегодня во время рабочей встречи договорились руководители таможенных ведомств Беларуси и Польши. Сейчас сотрудники таможни имеют полную информацию о перевозимом грузе еще до прибытия его на пункт пропуска. Согласно достигнутым договоренностям, таможенные службы соседних государств будут обмениваться такими данными.

Так же на сегодняшней встрече руководители таможенных органов Беларуси и Польши подвели итоги совместной работы за прошлый год и определили задачи на перспективу. Выработаны совместные позиции по борьбе с контрабандой и наркотрафиком. Кроме того, стороны пришли в выводу о необходимости строительства нового пункта пропуска « Песчатка» в Бретской области.

