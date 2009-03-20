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Оформить груз на белорусско-польской границе можно за пять минут?

20 марта 2009 18:28
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Ускорить процесс пересечения границы позволит система электронного декларирования товаров.

Сроки оформления грузов на белорусско-польской границе могут сократиться до пяти минут уже в этом году. Об этом сегодня во время   рабочей встречи  договорились руководители таможенных ведомств  Беларуси и Польши. Сейчас сотрудники таможни имеют полную информацию  о перевозимом грузе еще до прибытия его на пункт пропуска. Согласно достигнутым договоренностям, таможенные службы соседних государств будут обмениваться такими  данными. 

Так же на сегодняшней встрече  руководители таможенных органов  Беларуси    и Польши  подвели  итоги совместной работы  за прошлый год и определили  задачи на перспективу. Выработаны совместные позиции по  борьбе с контрабандой и наркотрафиком. Кроме того, стороны  пришли в выводу о необходимости строительства нового пункта пропуска « Песчатка» в Бретской области.

# общество

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