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Официальные итоги первого этапа расследования авиакатастрофы под Смоленском объявит 28 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск

28 апреля 2010 08:21
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Ранее генеральный прокурор Польши, касаясь процедуры расследования, сообщил, что «идут два отдельных следствия: польское и российское». Известно также, что "черные ящики" сейчас исследует международная комиссия, и только после окончания ее работы бортовые самописцы вернут польским следователям.Тем временем, в Польше все громче говорят о российском следе в крушении президенткого самолета. Партия Ярослава Качиньского пытается обвинить в катастрофе российские спецслужбы.
# общество

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