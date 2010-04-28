Официальные итоги первого этапа расследования авиакатастрофы под Смоленском объявит 28 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск

Ранее генеральный прокурор Польши, касаясь процедуры расследования, сообщил, что «идут два отдельных следствия: польское и российское». Известно также, что "черные ящики" сейчас исследует международная комиссия, и только после окончания ее работы бортовые самописцы вернут польским следователям.Тем временем, в Польше все громче говорят о российском следе в крушении президенткого самолета. Партия Ярослава Качиньского пытается обвинить в катастрофе российские спецслужбы.