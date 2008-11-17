Официальное открытие велодрома "Минск-Арена" состоится 30 декабря

Событие приурочено к открытому чемпионату Беларуси по велоспорту на треке. Еще не подписан акт о сдаче объекта, а внутреннее поле велодрома строители уже делят, как пирог. Ускорились строители и на зрительской территории. На спидометре – 2100 сидений для болельщиков. Заранее дизайнеры продумали даже цвет – сочетание оранжевого и дерева велодорожки гармонично.



Из России с любовью, из Германии – с гарантией качества. Сам велотрек уже готов к эксплуатации. Формула успеха в велосипедной гонке соответствует международному стандарту: 42 градуса – наклон на повороте, 12,5 – на прямых участках, 36,6 – градус велосипедиста.



Строителей внутренней части велодрома догоняют и снаружи. Работа над внешним обликом здания выходит на финишную прямую. На прочность объект будут испытывать делом. Уже в канун нового года здесь пройдут первые соревнования.