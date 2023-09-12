«Официальная позиция, что это сбушники». Кто стоит за попытками терактов в Беларуси?

Григорий Азаренок, СТВ: Взрыв, железная дорога, с рельсов сходит поезд, там старики, дети, женщины, это если гражданские. А если товарняк, например, с углем, нефтепродуктами, мы же прекрасно знаем, что в конце 1980-х была под Минском такая история, там целый район отселяли, мини-Чернобыль возможен при аварии на железной дороге. Но змагаров не волнует. Пушкин писал: для них своя шейка – копейка, а чужая голова – полушка. Для них чужая кровь – это просто мотор для своей преступной деятельности.

Андрей Лазуткин, политолог:

Вы помните ячейки ОГСБ, которые судили. Они и вами занимались, но до этого у них была задача подорвать радиационный узел. Они одну опору даже подорвали. То есть уже украинцы это все делали. Тогда через приграничные районы реки Припять передавали… Был схрон с оружием. Схема плюс-минус такая же. Другой вопрос: кого они для нее находят? Это либо змагары, либо это просто преступные элементы, которые аполитичны, либо это люди, связанные с Украиной – вот три категории, которые надо как-то отрабатывать. Я думаю, что выводы будут сделаны. Что еще интересного? Есть же картины таких же преступлений по России, которые были. Там сегодня они дронами воюют, а еще где-то полгода назад занимались поездами очень плотно. Поэтому расследуя такого рода преступления, мы россиянам тоже чем-то поможем, потому что схема всегда одинаковая.

Наверное, главный вопрос: почему сбушники этим занимаются, если вроде по России больше ГУР исполняет разного рода акции? Я думаю, что задача сбушная – это в целом контрразведка, то есть они пытаются что-то делать за рубежом, но у них как-то не сильно хорошо получалось. Когда они брали на себя Крымский мост, тоже непонятно, для чего это было публично озвучено, что это мы сделали. То есть там все это делается с участием иностранных спецслужб. Почему они все это записывают на счет СБУ, а не ГУРа? Наверное, там есть логика внутренней борьбы: кто больше успешный, кто влияет на ситуацию, на Зеленского. Кого надо, того они и двигают. И в данном случае было почему-то важно делать эту операцию именно руками СБУ. Можно было кем угодно представиться, документы же не показывали этим людям, но официальная позиция, что это сбушники.

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