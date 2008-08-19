Официальная делегация японского города Сендай посетит Минск

Программой предусмотрены встреча и переговоры в Мингорисполкоме. Также гости посетят промышленные и торговые предприятия столицы, учреждения здравоохранения и Сендайский сквер. Отметим, двусторонние отношения между белорусской столицей и Сендаем начали складываться в 1972 году. В апреле 73-го стороны подписали совместное коммюнике. В соответствии с достигнутой договорённостью города обмениваются официальными делегациями через каждые два года.