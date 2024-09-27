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Официальная делегация Беларуси продолжает работу на Генассамблее ООН

27 сентября 2024 06:34
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Официальная делегация Беларуси во главе с министром иностранных дел продолжает работу в Нью-Йорке. В штаб-квартире ООН проходят мероприятия высокой недели 79-й сессии Генеральной Ассамблеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальная делегация Беларуси продолжает работу на Генассамблее ООН-2

Четверг был насыщен переговорами. На встрече Максима Рыженкова с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином обсуждены насущные темы двустороннего взаимодействия и ситуация в евразийском регионе. Плодотворными были и переговоры с узбекским коллегой Бахтиером Саидовым. Акцент – на максимально эффективной реализации дорожной карты договоренностей глав государств, интенсификации промышленной кооперации, сотрудничестве в рамках ШОС и с третьими странами. 

Программа работы нашей делегации предусматривает также выступления главы МИД на общеполитической дискуссии. Основные усилия белорусской стороны сосредоточены на продвижении идей многополярного мира и региональности, дальнейшей консолидации стран-единомышленников. 

# Международное сотрудничество

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