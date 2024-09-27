Официальная делегация Беларуси продолжает работу на Генассамблее ООН

Официальная делегация Беларуси во главе с министром иностранных дел продолжает работу в Нью-Йорке. В штаб-квартире ООН проходят мероприятия высокой недели 79-й сессии Генеральной Ассамблеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четверг был насыщен переговорами. На встрече Максима Рыженкова с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином обсуждены насущные темы двустороннего взаимодействия и ситуация в евразийском регионе. Плодотворными были и переговоры с узбекским коллегой Бахтиером Саидовым. Акцент – на максимально эффективной реализации дорожной карты договоренностей глав государств, интенсификации промышленной кооперации, сотрудничестве в рамках ШОС и с третьими странами.

Программа работы нашей делегации предусматривает также выступления главы МИД на общеполитической дискуссии. Основные усилия белорусской стороны сосредоточены на продвижении идей многополярного мира и региональности, дальнейшей консолидации стран-единомышленников.