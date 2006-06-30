Одобрен законопроект о переписи населения

В 2009 году белорусов вновь перепишут. Верхняя палата белорусского парламента одобрила законопроект о переписи населения. Согласно рекомендациям ООН, перепись рекомендуется проводить не реже одного раза в десять лет. Таким образом, в Беларуси она пройдет ориентировочно в 2009 году. Данные переписи, согласно закону, будут содержать информацию, необходимую для разработки прогнозов социально-экономического развития страны, текущих расчетов и прогнозирования численности, состава населения, использования трудовых ресурсов, а также для проведения научных исследований. В законопроекте также закреплен порядок защиты, хранения и распространения полученных данных.