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Одобрен законопроект о переписи населения

30 июня 2006 11:19
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В 2009 году белорусов вновь перепишут. Верхняя палата белорусского парламента одобрила законопроект о переписи населения. Согласно рекомендациям ООН, перепись рекомендуется проводить не реже одного раза в десять лет. Таким образом, в Беларуси она пройдет ориентировочно в 2009 году. Данные переписи, согласно закону, будут содержать информацию, необходимую для разработки прогнозов социально-экономического развития страны, текущих расчетов и прогнозирования численности, состава населения, использования трудовых ресурсов, а также для проведения научных исследований. В законопроекте также закреплен порядок защиты, хранения и распространения полученных данных.
# общество

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