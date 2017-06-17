«Однозначно сделали белорусы на «Беларусах» рекорд, когда тракторы встали на задние колеса»

Во время открытия нового завода по производству сельхозтехники машины, управляемые виртуозами, ковшом снимали кепку и забивали гвоздь. Это уже стало традицией – парады белорусской техники граничат с цирковыми представлениями, тракторы танцуют и чуть ли не на голову (или на кабину) становятся. Для чего это делается? Чтобы показать точность работы, легкость управления, современность техники, производимой в Беларуси.

Он деликатно снимает кепки, а за такое использование перед ними можно снять шляпу. Цирком на колесах эффектно рулит машинист-испытатель. Максим признается: это не он такой виртуоз, это техника что надо.

Максим Миронов, водитель-испытатель тракторов:

Больше гидравлика влияет на эти вещи, чем точнее гидравлика, тем красивее все это получается.

Под эту музыку зажигала вся Европа, а сейчас газуют белорусские машины.

Перед проходной завода тракторы кружатся уже не первый раз. Но вот в очередной день рождения предприятия компанию сугубо мужских испытателей разбавили женской натурой. Катерина Кирилина вписалась в танец, вернее, въехала в повороты по-женски грациозно.

Станцевать вальс с Катериной на тракторах хотели многие испытатели стальных коней, но доверили самым молодым.

Катерина призналась: в детстве мечтала о хореографическом кружке. И мечта сбылась.

Катерина Кирилина, тракторист 4 разряда:

Вокруг меня всегда настоящие «Беларусы». Работать мне было легко и привычно. Но это первый опыт в танцах. Это незабываемо.

Постановщик номеров – Инесса Холопова. Перед тем, как заставить двигаться под музыку машины, хореограф прошла десятки километров с водителями.

Инна Холопова, хореограф ДК МТЗ:

Мы километры наворачивали, чтобы пройти по кругу, восьмеркой. А потом только пересели на машины.

Вальсировать учились люди, а тракторам все равно. Хоть землю пахать, хоть в центре города танцевать.

Владимир Артюшевский, водитель-испытатель:

Обычные тракторы. Завтра можно в поле ехать пахать.

Самой подходящей для креативного проекта оказалась трехколесная техника. Но перед тем, как пустить машины, предназначенные для хлопковых полей в пляс, хореограф сама села за руль трактора.

Сейчас много модных проектов связанных с танцами: и на льду, и со звездами. А белорусы сделали – на колесах.

Инна Холопова:

Однозначно сделали белорусы на «Беларусах» рекорд, когда тракторы встали на задние колеса. Когда мы репетировали, народ очень удивлялся.

На нашей технике бросили вызов даже трюкачам империи грез. Белорусский каскадер на белорусских БелАЗах усложнил знаменитый трюк со шпагатом. В оригинале Ван Дамм съезжался, в белорусском ремейке наш спортсмен наоборот разъезжался. А это намного сложнее.

Александр Савостов, водитель-испытатель:

Думаю, задача была поставлена, что можно это сделать на БелАЗе.

Управлять карьерной техникой с ювелирной точностью сложно, а в трюке к тому же использовались машины разной грузоподъемности. Найти одинаковые модели не смогли. Готовая техника быстро разъезжается по всему миру.

Андрей Вашкевич, водитель-испытатель:

Саша поддерживал скорость, чтобы машины шли вместе с одной скоростью. А моя задача заключалась в том, чтобы поддерживать дистанцию между машинами. Когда ноги разъехались полностью, сел на шпагат, опасность заключалась в том, чтобы не вильнуть обратно, чтобы ноги не сложились в обратную сторону.

Теперь напарники-испытатели изучают характер самого крупного самосвала в мире. Его грузоподъемность – 450 тонн, а высота – с трехэтажный дом.

Может быть, БелАЗ еще станцует и в компании с «Беларусами». Кстати, на МТЗ появился достойный соперник – трактор в 450 лошадиных сил. Хотя сейчас на заводе говорят, что не до танцулек. Технике надо марш разучивать – готовится к параду на Дне Независимости.