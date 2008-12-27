Одному из самых престижных советских званий – Герой Социалистического Труда – исполнилось 70 лет

Эта высшая степень отличия установлена в Советском Союзе еще накануне войны – 27 декабря 1938 года.

Орденом Ленина и Золотой Звездой с изображением серпа и молота награждали за выдающиеся заслуги на трудовом поприще. Каждому Герою Социалистического Труда вручали также самый почетный документ советских времен – грамоту Президиума Верховного Совета. Первому высокое звание было присвоено Иосифу Сталину к его 60-летию.

Всего же за годы существования СССР высшую трудовую награду получили более 20 тысяч человек, в том числе около 500 – белорусы. Одна их них – Варвара Соломахо. Сразу после войны 11-летней девочкой она пришла на Минский тонкосуконный комбинат. Впоследствии, как лучшая ткачиха она получила звание Героя Социалистического труда.

С распадом Советского Союза в 91 году звание Героя Социалистического труда было упразднено. В середине 90-х высшей степенью отличия за трудовые и боевые заслуги в суверенной республике стало звание Герой Беларуси. Его удостоены 10 человек.