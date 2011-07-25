Одному из самых известных белорусских архитекторов Леониду Левину исполнилось 75 лет

Он занимался градостроительством, реконструкцией, благоустройством, работал в области монументального искусства, где создал немало самобытных, поистине уникальных работ.

Среди наиболее значительных — станции метро «Площадь Победы» и «Немига», мемориальные комплексы «Прорыв», «Катюша», «Проклятие фашизму», памятники Янке Купале и Якубу Коласу в Минске, Константину Заслонову в Орше, Николаю Гастелло и его экипажу под Радошковичами. Проекты талантливого мастера украшают улицы и площади многих городов. Самой главной работой Леонида Левина считается мемориальный комплекс «Хатынь» — символ национальной трагедии белорусского народа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Леонид Левин, заслуженный архитектор Республики Беларусь:

Архитектура — это письмо архитектора к людям. Это не просто здание. Моё сердце наполнено человеком, который пережил войну, пережил трагедию, пережил всё, что мог. Но пережил. К этим людям и направлены мои сердечные импульсы.