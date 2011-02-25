Одному из крупнейших пунктов пропуска Беларуси «Варшавскому мосту» исполнилось 65 лет

Здесь за год проходят оформление боле миллиона машин и двух миллионов граждан.

Анатолий Петрович шефство над «Варшавским мостом» взял еще в начале 80-ых прошлого века. В подчинении пограничника было чуть больше 50 человек личного состава. А задачи ничем не отличались от современных. Ведь тогда, как и сейчас, граница между Востоком и Западом Европы проходила именно здесь.

Анатолий Муриенко, начальник отделения пограничного контроля «Варшавский Мост» в 1980-1988 годах:

В то время были младшие контролеры, с фонариком и крючком. Смотровые ямы. Каждую машину досматривали сверху, снизу, с эстакады.

Олег Малец, начальник отделения пограничного контроля «Варшавский Мост»:

Современная граница – это современный компьютеризированный блок. На каждом рабочем месте есть компьютер.

Мы можем заглянуть и в бензобак, посмотреть, что находится в колесах, в шинах.

Только за прошлый год на «Варшавском мосту» в доход государства конфисковано контрабанды более чем на два миллиарда рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А вот нарушителей задерживают здесь все реже. Надежная охрана границы свела количество нелегалов к минимуму. В 2010 их было всего два человека.

Сергей Бритов, начальник брестской краснознаменной пограничной группы им. Дзержинского:

Личный состав отделения пограничного контроля сейчас отвечает самым высоким требованиям, которые предъявляются к данным военнослужащим.

Они соответтвуют европейским стандартам и даже на голову выше их.

«Варшавский мост» – это один из крупнейших и передовых пунктов пропуска в нашей стране, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Здесь за год проходят оформление боле миллиона машин и двух миллионов граждан.

И в свои 65 этот погранпереход по праву можно назвать настоящей визитной карточкой нашего государства.