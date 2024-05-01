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«Одна из самых мощных партизанских операций». Сергеенко побывал на месте прорыва фашистской блокады в Ушачах

01 мая 2024 14:25
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1 мая в Беларуси отмечают 80-ю годовщину легендарного прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны. Весной 1944-го народные мстители предприняли отчаянную попытку разорвать огненное кольцо оккупантов. Хотя силы были неравные, партизаны атаковали противника и ценой собственных жизней спасли 15 тысяч мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Одна из самых мощных партизанских операций». Сергеенко побывал на месте прорыва фашистской блокады в Ушачах-1

В память о героях – патриотическая акция собрала на ушачской земле около 5 тысяч человек. Это представители общественных организаций и трудовых коллективов северного региона, а также делегации Псковской и Смоленской областей.

«Одна из самых мощных партизанских операций». Сергеенко побывал на месте прорыва фашистской блокады в Ушачах-4

Мероприятие стартовало с автопробега к мемориалу «Прорыв» и театрализованного пролога. Участники митинга возложили цветы и венки к братской могиле, где покоятся более 450 партизан и воинов Красной армии, отдавших жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Также жители Витебской области заложили «капсулу времени», а в ней флеш-карту с видеообращением к потомкам. Героическая летопись освобождения представлена на передвижной экспозиции музея истории Великой Отечественной войны. Параллельно на соседних площадках развернулась солдатская кухня и выставка стрелкового оружия.

«Одна из самых мощных партизанских операций». Сергеенко побывал на месте прорыва фашистской блокады в Ушачах-7

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Тяжелые бои, наверное, одна из самых мощных партизанских операций и одна из самых масштабных карательных операций, которую проводили фашисты против партизан. И сегодня много молодежи, люди разных поколений. До тех пор, пока эта память об этом и аналогичных местах будет жить, сюда будут приходить люди, будущее у нашей страны есть.

«Одна из самых мощных партизанских операций». Сергеенко побывал на месте прорыва фашистской блокады в Ушачах-10

Вера Емельянова, первый заместитель губернатора Псковской области (Россия):
Родина у нас одна общая, и мы все за нее переживаем, как переживали наши предки. Поэтому нам сегодня особенно почетно и приятно находиться в этом месте, вместе с жителями и гостями Беларуси разделить радость Победы.

Также в программе дня реконструкция боя, показательные выступления патриотических клубов, песни военных лет и праздничный салют.

# Великая Отечественная война # общество # Игорь Сергеенко

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