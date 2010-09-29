Одна из крупнейших акций протеста за многие годы проходит в Европе

Несколько десятков тысяч жителей стран ЕС пикетируют против мер жесткой экономии, введенных правительствами европейских государств.

Митинги против сокращения расходов на социальную сферу проходят и во многих городах Литвы и Латвии. Здесь также недовольны растущей безработицей, ростом цен, уменьшением пенсий и зарплат. На улицы Риги сегодня вместе с пожарными, милицией и медиками вышли даже бывшие чиновники.

Новичок Евросоюза – Латвия – сегодня переживает не лучшие времена. Строгая бюджетная экономия и сокращение рабочих мест – меры непопулярные. Тысячи людей, ставшие заложниками финансового кризиса и нерасторопности властей, сегодня вышли на улицы.

Полиция, медики и пожарные сегодня не снаружи оцепления, а в самой гуще митингующих. Их ситуация, как и многих других социальных групп в Латвии, близка к критической.

Люди уже не верят в то, что их положение могут исправить местные власти и напрямую обращаются в Еврокомиссию. В защиту здравоохранения собрали 50 тысяч подписей, соответствующее обращение готовят к отправке в Брюссель. Медики первыми в стране забили тревогу.

Валдис Керис, председатель Латвийского профсоюза медиков и социальных работников:

– Смертность в больницах возросла более чем на треть! Более половины больных чувствуют резкое ухудшение здоровья. Примерно 30 % жителей Латвии не могут себе позволить визит к врачу.

На улицы Риги вышли даже бывшие чиновники. В этом году число министерств в Латвии сократили, причем, вместе с сотрудниками. Люди в отчаянии, пособия по безработице не хватает даже на оплату коммунальных услуг. Вакансий немного, но они есть, например в полиции. Но из-за низкой зарплаты желающих надеть форму немного. Поэтому в поисках работы приходиться уезжать за границу.

Мировой финансовый кризис больнее всего ударил по новым членам Евросоюза. В Латвии в свое время сделали ставку на развитие сферы обслуживания. Деньги, взятые в долг, не вкладывали в реальное производство, а просто проедали. Теперь пришло время их возвращать. Поэтому сейчас приходится снижать расходы на социальные нужды. А число недовольных жесткой финансовой политикой властей растет пропорционально снижению уровня жизни.

Сергей Герасимов, Сергей Болочко, телекомпания СТВ, Рига, Латвия.