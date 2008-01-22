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Одна из главных магистралей Бреста требует срочного ремонта

22 января 2008 18:16
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Ее часть, мост над Муховцем, серьезно поврежден. Несущая опора конструкции не выдержала столкновения с теплоходом и дала трещину.

Правая крайняя полоса для движения транспорта на этом мосту перекрыта. Пешеходное движение и вовсе запрещено. Такие безотлагательные меры предприняли специалисты, чтобы исключить нагрузку на западную часть моста.

Материалы по данному делу уже поступили в транспортную прокуратуру. На сегодняшний день известно, что опора не выстояла под ударом судна. Во время прохождения под путепроводом у теплохода отказал двигатель и он врезался в несущую опору моста.

Все нюансы дела прокуратуре еще предстоит выяснить. Однако, то, что 20-летний мост нуждается в реконструкции - факт очевидный. Поврежденную опору уже исследовали сотрудники Бел НИИ. Конкретные сроки выполнения работ специалисты не называют. Движение в полном объеме обещают возобновить летом.

# общество

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