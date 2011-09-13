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ОДКБ возьмет под контроль Facebook и Twitter

13 сентября 2011 07:55
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Контроль за социальными сетями будет осуществляться с целью недопущения повторения массовых беспорядков по сценарию Туниса и Египта, сообщает БелТА. Однако в ОДКБ подчеркнули, что контроль не предусматривает введение цензуры. В Организации заявили, что в современных условиях существует инфраструктура, которая позволяет дестабилизировать ситуацию в любой, даже благополучной, стране. Для подобной цели могут быть использованы мобильная связь, социальные сети, при необходимости привлечены неправительственные организации.
# общество # Интернет

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