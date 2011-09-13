ОДКБ возьмет под контроль Facebook и Twitter

Контроль за социальными сетями будет осуществляться с целью недопущения повторения массовых беспорядков по сценарию Туниса и Египта, сообщает БелТА. Однако в ОДКБ подчеркнули, что контроль не предусматривает введение цензуры. В Организации заявили, что в современных условиях существует инфраструктура, которая позволяет дестабилизировать ситуацию в любой, даже благополучной, стране. Для подобной цели могут быть использованы мобильная связь, социальные сети, при необходимости привлечены неправительственные организации.