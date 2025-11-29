Один за всех, и все за одного. Есть ли место мушкетёрам в геополитике? Анонс ток-шоу «Мнения»
Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.
Игорь Позняк, ведущий:
Один за всех, и все за одного. Мушкетерский принцип в мировой политике.
Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ:
Когда американцы стали давить одновременно и на Россию, и на Китай, и на Индию в вопросах нефтяной политики, что произошло? Произошла встреча в Китае, на которой Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин друг друга держали за руки и фотографировались вместе.
Игорь Позняк:
Тот случай, когда вместе мы – сила.
Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества:
Лондон разгневан, Брюссель, Вашингтон. Мы же маленькие, ничтожные, мы ничего не можем. Поэтому, извините, мы отменяем соглашение. При этом Россия и Беларусь ничего подобного в отношении друг друга не делали.
Ануар Нуртазин, экономист:
Западные страны ищут альтернативу росту. Это захват рынков новых, перераспределение рынков. Так что капитализм – это всегда хищник. И здесь Восток пытается задать новые смыслы.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Страны коллективного Юга – это не просто клуб поговорить, а уже на уровне глобального объединения. То есть рухнет не просто Евросоюз, а рухнет вообще западная модель экономики.
Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 30 ноября, в 22:00 на «РТР-Беларусь».