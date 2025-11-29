Один за всех, и все за одного. Есть ли место мушкетёрам в геополитике? Анонс ток-шоу «Мнения»

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. Игорь Позняк, ведущий:

Один за всех, и все за одного. Мушкетерский принцип в мировой политике.

Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ:

Когда американцы стали давить одновременно и на Россию, и на Китай, и на Индию в вопросах нефтяной политики, что произошло? Произошла встреча в Китае, на которой Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин друг друга держали за руки и фотографировались вместе. Игорь Позняк:

Тот случай, когда вместе мы – сила.

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества:

Лондон разгневан, Брюссель, Вашингтон. Мы же маленькие, ничтожные, мы ничего не можем. Поэтому, извините, мы отменяем соглашение. При этом Россия и Беларусь ничего подобного в отношении друг друга не делали.

Ануар Нуртазин, экономист:

Западные страны ищут альтернативу росту. Это захват рынков новых, перераспределение рынков. Так что капитализм – это всегда хищник. И здесь Восток пытается задать новые смыслы. Георгий Гриц, экономический аналитик:

Страны коллективного Юга – это не просто клуб поговорить, а уже на уровне глобального объединения. То есть рухнет не просто Евросоюз, а рухнет вообще западная модель экономики.