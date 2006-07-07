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Один за всех и все за одного!

07 июля 2006 13:00
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В столице стартовал ежегодный смотр-конкурс профессионального мастерства сотрудников столичной охраны. В этом году его приурочили ко Дню Независимости. Около сотни стражей правопорядка <задерживали> преступников, демонстрировали боевые приемы, соревновались на полосе препятствий и оказывали доврачебную помощь <пострадавшим>.

Подобных смотр-конкурсов профессионального мастерства сотрудников Департамента охраны МВД в Европе нет.
Как отметил  Вячеслав Андрейчук, заместитель начальника управления Минского городского управления департамента охраны, аналогичные соревнования прошли в прошлом году в Борисове.  Минское городское управление   заняло  на них первое место. <Была команда из Смоленска. В соревнованиях они принимали участие вне конкурса, но их уровень подготовки был значительно ниже>.

...Стать милиционером-кинологом Сергей Черных мечтал с детства. Нехватало лишь четвероногого друга. Немецкую овчарку Кацо он нашел по объявлению. Взрослого пса отдавали в хорошие руки.  Уже два года  они работают  в паре.  Сергей говорит, что именно благодаря своей собаке он стал  лучшим милиционером-кинологом  прошлого и позапрошлого годов.

В августе  в Бресте пройдёт международный смотр-конкурс. С белорусской командой  померяются силами украинцы и россияне.

# общество

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