Один за всех и все за одного!

В столице стартовал ежегодный смотр-конкурс профессионального мастерства сотрудников столичной охраны. В этом году его приурочили ко Дню Независимости. Около сотни стражей правопорядка <задерживали> преступников, демонстрировали боевые приемы, соревновались на полосе препятствий и оказывали доврачебную помощь <пострадавшим>.

Подобных смотр-конкурсов профессионального мастерства сотрудников Департамента охраны МВД в Европе нет.

Как отметил Вячеслав Андрейчук, заместитель начальника управления Минского городского управления департамента охраны, аналогичные соревнования прошли в прошлом году в Борисове. Минское городское управление заняло на них первое место. <Была команда из Смоленска. В соревнованиях они принимали участие вне конкурса, но их уровень подготовки был значительно ниже>.

...Стать милиционером-кинологом Сергей Черных мечтал с детства. Нехватало лишь четвероногого друга. Немецкую овчарку Кацо он нашел по объявлению. Взрослого пса отдавали в хорошие руки. Уже два года они работают в паре. Сергей говорит, что именно благодаря своей собаке он стал лучшим милиционером-кинологом прошлого и позапрошлого годов.

В августе в Бресте пройдёт международный смотр-конкурс. С белорусской командой померяются силами украинцы и россияне.