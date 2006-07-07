Один за всех и все за одного!

Подобных смотр-конкурсов профессионального мастерства сотрудников Департамента охраны МВД в Европе нет.
Как отметил Вячеслав Андрейчук, заместитель начальника управления Минского городского управления департамента охраны, аналогичные соревнования прошли в прошлом году в Борисове. Минское городское управление заняло на них первое место. <Была команда из Смоленска. В соревнованиях они принимали участие вне конкурса, но их уровень подготовки был значительно ниже>.
...Стать милиционером-кинологом Сергей Черных мечтал с детства. Нехватало лишь четвероногого друга. Немецкую овчарку Кацо он нашел по объявлению. Взрослого пса отдавали в хорошие руки. Уже два года они работают в паре. Сергей говорит, что именно благодаря своей собаке он стал лучшим милиционером-кинологом прошлого и позапрошлого годов.
В августе в Бресте пройдёт международный смотр-конкурс. С белорусской командой померяются силами украинцы и россияне.