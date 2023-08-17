«Один район – один проект». Более 40 инвестиционных инициатив реализуется в Минской области

Новости Беларуси. Новые виды продукции, рабочие места и плюсы для экономики региона. Все больше инициатив реализуют в Минской области в рамках программы «Один район – один проект», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Напомним, создавать новые производственные мощности в регионах поручил глава государства. И сегодня многие из них уже готовы расширяться.

Один из таких примеров – предприятие по выпуску отделочных материалов в Крупском районе. Здесь с конвейеров сходит продукция, востребованная на внутреннем рынке: настилы для террас, доски для заборов, облицовки фасадов и другое. Ассортимент широкий. Работа кипит пока на двух линиях, запущенных в начале года. Их количество планируют увеличить и нарастить мощности предприятия в три раза.

Ольга Жук, технолог предприятия по производству отделочных материалов:

Для Республики Беларусь это новое направление, наша продукция отличается от дерева и от изделий из обычного пластика тем, что она имеет высокую влагостойкость. То есть они могут использоваться в любых погодных условиях. Технология наша состоит из двух этапов: производство полуфабриката-гранулы, из которой потом получаются сами изделия.

Денис Грушевский, заместитель генерального директора предприятия по производству отделочных материалов:

Производство рассчитано на 50 тысяч метров погонной продукции в месяц. Это может быть как заборная доска, так и террасная пустотелая, террасная полнотелая. Будем рассматривать закупку фильер, то есть мы сейчас производим доски заборные террасные пустотелые, полнотелые, но также есть много дополнительных элементов. Это, например, торцевые заглушки для пустотелой доски.