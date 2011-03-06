Один рабочий день из жизни молодого инспектора милиции и сотрудника ГАИ в Минске

Беречь спокойствие минчан для участкового инспектора милиции Андрея Наливко — дело молодое. Девять месяцев в должности и на утреннюю смену к 9 утра.

О благодарности же в свой адрес говорит скромно. Но добавляет: «Это только начало».

Андрей Наливко, участковый инспектор милиции ГОМ №1 РУВД Заводского района Минска:

Благодарность вручили перед Днем милиции как молодому специалисту, как молодому участковому.

Как сейчас помнит: первый рабочий день начался со скандала. С утра пораньше Андрей Наливко оказался в эпицентре семейно-бытовой ссоры. Молодой участковый смекнул сразу: быть ему и сотрудником милиции, и арбитром, и психологом, и даже терапевтом.

Кабинет для разбирательств. Здесь правонарушители могут провести несколько часов. Перед диалогом по существу участковый просит оставить свой автограф — оставить отпечаток пальцев.

В уличной охоте — ставка на местных «авторитетов». Любителей высоких градусов караулят чуть свет под дверями местных кабаков.

***

Иван Ванецкий, заместитель командира 2-й роты полка патрульно-постовой службы милиции ГУВД Мингорисполкома:

Это наша комната вооружения (см. видео к сюжету — прим. ред.). Здесь происходит вооружение личного состава.

Когда секунды решают всё, патрульно-постовая служба работает «по горячим следам». Признаются: спустя годы нюх, как у сыщика. Патрулируют и днем, и ночью.

Сергей Зараник, командир 3-го взвода специального подразделения по ОДБ ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Мы не можем обойтись Без инспектора ГАИ, который регулирует дорожное движение, хоть и XXI век на дворе. Светофор все-таки не живой, он не видит, а инспектор понимает, где и как лучше скорректировать движение.

С автомобилистами дирижер столичных магистралей Сергей Зараник разговаривает на языке жестов. Кто пристегнулся, кто с мобильным в руке, кто обедает тайком на заднем сиденье — от пристального взгляда инспектора со стажем не ускользнет ни одна деталь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Зараник:

Это нарабатывается годами, вижу, кто не пристегивается, кто во время движения, увидев меня, пытается пристегнуться — это всегда понятно. Неуверен, что нарушил — не останавливаю, уверен на 100% — останавливаю.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.