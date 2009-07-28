Один миллион долларов — ущерб от деятельности лжепредпринимателей

Бизнесмены несколько лет нелегально поставляли нефтепродукты в нашу страну.

Роли были распределены четко. Одни отвечали за поставку топлива, другие занимались поддельными документами для реализации и ухода от налогов.

Организаторов и непосредственных исполнителей задержали с поличным. За последние полгода — это одна из крупнейших финансовых махинаций. В уголовном деле фигурируют и россияне.

— Нефтепродукты нелегально ввозились с территории РФ по документам лжепредпренимательских структур. Далее нефтепродукты шли от ряда белорусских предприятий конечным потребителям. Предприятия, реализовывавшие эти нефтепродукты, свой бухгалтерский учет помещали под ложные документы с целью уклонения от уплаты налогов путем завышения затратной части, — Алексей Филиппов, старший следователь Департамента Финансовых Расследований Комитета Госконтроля по Минску и Минской области.