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Один из выходов станции метро «Институт культуры» закрыли на ремонт

12 августа 2021 13:27
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Новости Беларуси. Один из выходов станции метро «Институт культуры» полностью закрыт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Один из выходов станции метро «Институт культуры» закрыли на ремонт-1

Пешеходам и пассажирам придется обходить подземный спуск со стороны улицы Суражской, что возле университета культуры. А возле выхода из метро специалисты будут проводить текущий ямочный ремонт. В планах обновить парапет и лестничный марш. Реконструкция продлится до конца августа.

# Минское метро # общество # Фотофакт

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