Один из выходов станции метро «Институт культуры» закрыли на ремонт

Новости Беларуси. Один из выходов станции метро «Институт культуры» полностью закрыт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пешеходам и пассажирам придется обходить подземный спуск со стороны улицы Суражской, что возле университета культуры. А возле выхода из метро специалисты будут проводить текущий ямочный ремонт. В планах обновить парапет и лестничный марш. Реконструкция продлится до конца августа.