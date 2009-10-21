Один из старейших белорусских католических иерархов кардинал Казимир Свентэк празднует 95-летие

В этот день Его Высокопреосвященство проведет богослужение в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии в Пинске.

После Святой мессы кардинал и все присутствующие направятся к гробу епископа Зигмунда Лозинского, где совершат молитву за здоровье юбиляра.

Служение кардинала Казимира Свёнтэка верующие связывают в первую очередь с возрождением католической церкви в Беларуси. В 1991 году Папа Римский Иоанн Павел II назначил его первым Митрополитом новообразованной Минско-Могилевской архиепархии и Апостольским администратором Пинской епархии, а в 1994 году присвоил ему звание кардинала — самый высокий титул католической церкви.