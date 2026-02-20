Один из самых посещаемых в Беларуси – рассказываем о Гомельском областном музее военной славы

Наша страна действительно богата на экспозиции, посвященные воинской славе. В самом сердце Гомеля уже более 10 лет работает музей, который с первых дней взял на себя важную задачу – сохранить и передать правду о подвигах защитников Отечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чем живет музей сегодня и какие раритеты бережно хранят его залы – материал Анны Корольчук.

Комплекс стал мощным центром патриотического воспитания. Сегодня Гомельский областной музей военной славы – один из самых посещаемых в стране. Ежегодно его экспозиции принимают десятки тысяч человек.

Идея создать в Гомеле музей военной славы появилась накануне 60-летия Великой Победы – жители региона хотели воздать дань памяти ратным подвигам защитников Родины. Ценные артефакты и свидетельства военных событий собирали несколько лет. Открывая музей, Президент назвал создание таких комплексов мощным средством патриотического воспитания на примере героев-земляков.

Артур Карчевский, директор Гомельского областного музея военной славы:

Для нашего учреждения, относительно небольшого, цифры достаточно большие – не менее 150 тысяч человек за год. И за этот период были огромные достижения – это и увеличение площадей, появление новых объектов, новых филиалов.

Гомельский областной музей военной славы за довольно короткое время стал одним из самых посещаемых в Беларуси. Его коллекции занимают 8 залов с рассказом о военной истории края от древнейших времен и до настоящего времени. Пополнять фонды помогают ветераны Вооруженных Сил, их семьи и силовые структуры.

Сегодня коллекция насчитывает более 10 тысяч музейных предметов, большая часть относится к периоду Великой Отечественной войны.