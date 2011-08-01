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Один из руководителей Брестского чулочного комбината попался с поличным на взятке

01 августа 2011 19:05
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Свой процент от сделки мужчина требовал за оказание услуг и выделение товара на продажу.

К слову, подозреваемый возглавлял отдел по реализации готовой продукции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Шарковский, руководитель пресс-службы управления КГБ по Брестской области:
Данный руководитель попал в поле зрения управления КГБ месяц назад. В ходе оперативной разработки информация подтвердилась. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь (получение взятки). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

# общество

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