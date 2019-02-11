Один из подъездов на Партизанском проспекте превратился в музей. Как реагируют соседи

Новости Беларуси. Креативное оформление или повод еще раз убрать ненужное из собственной квартиры? Один из подъездов на Партизанском проспекте украсили живыми цветами и мягкими игрушками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Четвертый этаж этого жилого дома стал настоящим музейным павильоном. Здесь и редкие растения, и даже вещи, подаренные и привезенные одной из жительниц.

А ведь эту коллекцию Татьяна собирала по крупицам долгое время¸ периодически пополняя все новыми экспонатами.

Татьяна:

У меня до сих пор куча книг, куча всего. Мы не знаем, куда это деть. Это же все стоит денег, поэтому нужно превратить это в искусство.

Но вот соседям такое искусство не по душе. Многие жители даже обращались к коммунальщикам, чтобы убрать с лестничного прохода эти экспонаты.