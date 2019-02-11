Прямой эфир

Один из подъездов на Партизанском проспекте превратился в музей. Как реагируют соседи

11 февраля 2019 18:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Креативное оформление или повод еще раз убрать ненужное из собственной квартиры? Один из подъездов на Партизанском проспекте украсили живыми цветами и мягкими игрушками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Один из подъездов на Партизанском проспекте превратился в музей. Как реагируют соседи-1

Один из подъездов на Партизанском проспекте превратился в музей. Как реагируют соседи-3

Четвертый этаж этого жилого дома стал настоящим музейным павильоном. Здесь и редкие растения, и даже вещи, подаренные и привезенные одной из жительниц.

Один из подъездов на Партизанском проспекте превратился в музей. Как реагируют соседи-6

А ведь эту коллекцию Татьяна собирала по крупицам долгое время¸ периодически пополняя все новыми экспонатами.

Один из подъездов на Партизанском проспекте превратился в музей. Как реагируют соседи-9

Татьяна:
У меня до сих пор куча книг, куча всего. Мы не знаем, куда это деть. Это же все стоит денег, поэтому нужно превратить это в искусство.

Но вот соседям такое искусство не по душе. Многие жители даже обращались к коммунальщикам, чтобы убрать с лестничного прохода эти экспонаты.

Один из подъездов на Партизанском проспекте превратился в музей. Как реагируют соседи-12

Если бы просто несколько живых цветов стояло, то хорошо, но когда вся вот эта свалка здесь, мне не нравится.

# Необычное # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Велодорожки, автомобильная парковка и тактильные указатели: как изменится улица Клары Цеткин
11 февраля 2019 18:47

Велодорожки, автомобильная парковка и тактильные указатели: как изменится улица Клары Цеткин

«Добежать до вас будет просто нереально»: чем может обернуться февральская рыбалка?
11 февраля 2019 16:58

«Добежать до вас будет просто нереально»: чем может обернуться февральская рыбалка?

Уходим от пластика: в Гомеле после реконструкции открыли современный стеклотарный завод
11 февраля 2019 16:42

Уходим от пластика: в Гомеле после реконструкции открыли современный стеклотарный завод