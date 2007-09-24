Один из минских подвалов превратился в сауну

Коммунальная драма развернулась в доме №7 по улице Филатова.

Василий когда-то мечтал об экскурсии к горячим источникам, пока горячие источники сами не пришли к нему. Экзотика поселилась этажом ниже, сразу под его спальней. Теперь первооткрыватель долины гейзеров живет как редкий овощ - в теплице. Тем, кто живет выше - не лучше: водяные испарения поднимаются до крыши.

В субботу диспетчеру дозвониться уже не удалось, и за выходные накапало несколько кубов горячей воды. Винить за течь стали ЖЭС, хотя в этой ситуации служба - всего лишь посредник. Дырявая труба через дом проходит транзитом, и отвечают за нее мастера теплосетей.

Горячий поток воды проходит мимо счетчиков жильцов, и хотя для нечаянных курортников это явное облегчение, чьи-то финансы, несмотря на всеобщий режим экономии, в землю все-таки утекли.

