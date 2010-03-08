Один из крупнейших детских интернатов Гомельской области будет закрыт… из-за отсутствия детей

Рассчитанный почти на 400 человек, сейчас он воспитывает лишь 60. О том, что еще 10 лет назад в интернатах не хватало кроватей для новеньких, специалисты сейчас вспоминают как страшный сон.

Эти стены стали родным для сотен детей-сирот, однако сейчас и сами готовятся осиротеть. Гомельскую школу-интернат в этом году покинут последние выпускники.

Решение принято. Один из крупнейших детских интернатов Гомельской области в 2010 году будет закрыт. Причина – отсутствие детей. Рассчитанный почти на 400 человек, сейчас он воспитывает лишь 60. Половина из них заканчивает школу в этом году. 17-летняя Оля Самсонова ждет уже начала нового учебного года – талантливая девочка мечтает о карьере дизайнера. В этом году планирует поступить в соответствующее учебное заведение.

Оля Самсонова:

– Знаете, обо всем здесь буду скучать, даже не знаю, о чем больше, мне все здесь близко и обо всем теплые воспоминания.

Эти дети с опытом взрослых смело смотрят в будущее. Да и персонал интерната к неизбежной перемене места работы относится как к закономерному явлению, признаку духовного роста общества.

Елена Баркова и.о. директор школы-интерната:

– Дети стали родными, мы привыкли к ним, они привыкли к нам. Но всегда наступает такой период в жизни, когда желаешь для детей чего-то лучшего, когда они должны идти в самостоятельную взрослую жизнь.

Воспитывать детей-сирот в семьях или, в крайнем случае, в условиях приближенных к семейным – такой курс был взят после посещения Президентом Беларуси детской деревни в Боровлянах. За это время с лица только Гомельской области исчезло три интерната.



Владимир Петрусенко заместитель начальника:

– Закрытие, о котором мы говорим, он не случилось внезапно, например, из-за того, что сегодня мы захотели закрыть школу-интернат. Это нормальная системная работа по устройству детей в замещающие семьи. Эта работа и приводит к тому, что такие учреждения закрываются.

К сожалению, количество детей-сирот на Гомельщине не уменьшается. Оно колеблется у многолетней отметки в районе 5 тысяч человек. Но перемены уже начались. О том, что еще 10 лет назад в интернатах не хватало кроватей для новеньких, специалисты сейчас вспоминают как страшный сон. За десять лет белорусское общество совершило колоссальный прорыв. Лариса Томашевская стояла у его истоков. И всю ответственность за закрытие Гомельского школы-интерната женщина согласна взять на себя.

Лариса Томашевская, приемная мать:

– Так получилось, что интернат сейчас закрывается. Мы так все рады. Вы даже не представляете. Потому что это доказывает, что мы победили. Мы – это мамы, женщины, приемные родители – называйте нас как хотите. Но мы забрали детей из интерната и они теперь тоже знают, что такое семья: мама, папа, дом.

Первая на гомельщине приемная мать 8 марта примет поздравление от двух родных детей и семи воспитанников. За 15 лет женщина приемными родителями сделала всех своих знакомых – десятки детей из того самого Гомельского интерната благодаря ей, обрели свои семьи.

Свою очередь понять эту прописную истину в интернатах гомельщины еще ждут 636 детей. Так что борьба за счастливое детство продолжается.

Александр Добриян. Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомель.