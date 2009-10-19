Один день глазами переписчика

Корреспонденты СТВ выяснили, как переписчик проводит свой рабочий день.

Перепись населения для Беларуси не нова. Предыдущая такая кампания прошла еще в прошлом веке – в 1999 году. За это время многое изменилось, а данные изрядно устарели. Обновить их предстоит за 11 дней.

Участникам самой масштабной акции 10-летия покой только снится. И пускай 100 тысяч белорусов из 10 миллионов кажутся каплей, они на переписном участке с утра до вечера. Сначала принимают желающих заполнить анкету. Потом сами идут в массы.

– Вот карта с нашим участком. И мы пойдем в 13 дом. Мы в него еще не успели сходить, – показывает дом на карте переписчик Ирена Совко.

С зеленым чемоданчиком она обошла не один дом по улицам Тарханова, Гвардейской и Заславской. Посетила респондентов и в пригороде столицы – Дроздах. Теперь Ирена говорит, о встрече с ними будет рассказывать потомкам.

– Я буду внукам показывать, как переписывала первого Президента Республики Беларусь, – говорит Мисс БГЭУ-2009 Ирена Совко. 14 октября, в первый день Всеобщей переписи населения, она из первых уст узнала даже то, на каком языке Александр Лукашенко разговаривает дома. Несмотря на то, что ответы на многие заданные Президенту вопросы знает любой белорус – процедуру переписи она соблюдала безукоризненно.

В гостях у главы государства Ирена волновалась не сильно. Говорит, обстановка была доброжелательной и уютной. Даже чаю с вкусным печеньем попила.

– Мне понравилось больше всего отношение Президента с сыном, – отмечает девушка-переписчик. – Вы наверно видели в ролике, что все прошло очень тепло и хорошо.

Приходим по заветному адресу к дому по улице. Многих потенциальных респондентов пока нет дома. Поэтому вопросы людям задаем прямо у подъезда.

– Здравствуйте, а вы переписывались уже? Нет еще? Так давайте мы вас перепишем, – вежливо предлагает Ирена. Жительница дома соглашается.

Средняя продолжительность интервью, а это ответы на 37 элементарных вопросов – около 10 минут. Хотя с некоторыми гражданами разговор может затянуться и на час. Как сложилась судьба у детей, что у детей тоже есть дети – переписчики узнают даже больше, чем положено.

– Перепись населения – это большой опыт для будущей работы, особенно, если работа связана с людьми, – считает Ирена.

Впрочем, попадаются и немногословные. Например такие, которые разговаривают с переписчиками только через закрытую дверь.

– Здравствуйте, это перепись населения.

– Я вам не открою.

– Почему?

– Не хочу, я боюсь.

– Вы тогда придите в стационарный пункт, чтобы мы вас переписали.

– Хорошо.

К таким ответам Ирена относится спокойно. Люди-то и вправду бывают разные.

– Много таких людей попадается, которые не открывают? – спросил корреспондент СТВ.

– Да, попадаются. Дети часто не открывают. Ждут пока родители придут. А так разные люди есть. Одинокие, в основном, в стационар приходят. Не хотят, чтобы к ним студенты приходили. Думают, что они что-то плохое замышляют, – рассказывает Ирена.

Первые сведения об учете населения историки обнаружили еще во времена Киевской Руси. Из тех документов, которые сохранились в Национальном архиве Республики Беларусь – всероссийский учет граждан 1920 года и 1926 – Первая всесоюзная перепись населения. Личные данные наших предков заносились в специальный журнал. От руки. Бумага была прочная, хотя времена были, по всей видимости, непростые. В списке вопросов есть, к примеру, такой: причины увечья – врожденные, полученные на войне, на работе по найму, прочие причины. Да и респондентов делили по гендерному принципу. Первая половина альбома – мужчины. Вторая – женщины.

Были и вопросы о жилищных условиях. В вариантах ответов: общежитие, кухня, подсобное помещение. Оно и не удивительно. Чтобы за пять лет построить НЭП после первой мировой войны – подробности из жизни каждого белорусского округа были просто необходимы. Первая всеобщая перепись, кстати, по праву считается самой удачной за последнее столетие, и вобрала массу интересных фактов.

Сегодня вопрос на предмет благополучия в анкете-2009 – наличие компьютера с выходом в интернет. Большинство вопросов анкеты – элементарные. Чтобы не было скучно – некоторые граждане активно подключают фантазию.

– Переписывала одну женщину. Спросила ее о количестве членов семьи. Сколько в одном домохозяйстве человек проживает. Она ответила, что четыре и начала перечислять – дочь, муж и собака, – рассказывает забавный случай переписчик Ирена.

И как тут без улыбки? Место работы – забывали, какая плита на кухне – сомневались. Но вот сколько детей родили – и это некоторым вспомнить было сложно.

Вот так мы с Иреной и провели один день. Коллекцию переписных афоризмов – она нам пообещала. И пускай, на улице уже стемнело, а в университете придется долго отрабатывать хвосты – эта усталость приятная. А она, как и многие ее временные коллеги, к этой самой усталости относятся по-философски.