Один день до вступительных экзаменов

12 июня в республике пройдет первое централизованное тестирование. Проверить свои знания по белорусскому языку предстоит более 8 тысячам абитуриентам.

Всего же в нынешнем году для прохождения тестирования зарегистрировалось почти 560 тысяч человек. Это почти на 100 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. Как в столице, так и в других городах страны созданы все условия для испытаний. В Минске, например, подключены дополнительные учебные заведения - школы, гимназии, лицеи.

Напомним, что на централизованное тестирование необходимо взять удостоверяющий личность документ и ручку с черным стержнем.